Ведомости: США не хотят нести ответственность за переговоры в Абу-Даби

Также по словам эксперта, Кремль сигнализирует партнерам и внешним наблюдателям, что не рассматривает текущие контакты как площадку для принятия судьбоносных решений, а фиксирует их как технический уровень обсуждения. Он пояснил, что ограниченный по статусу и уровню мандата состав участников с обеих сторон означает отсутствие ожиданий прорыва и нацеленность сторон на зондирование позиций. Российских представителей, по его словам, ориентируют строго придерживаться заранее согласованных установок и не выходить на обсуждение тем, требующих политических решений высшего уровня.