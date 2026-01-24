Ведомости: США не хотят нести ответственность за переговоры в Абу-Даби

Первый этап переговоров прошел 23 января.
США форматом своей делегации на переговорах в Абу-Даби подчеркивают, что они сознательно избегают погружения в специальные вопросы и ограничиваются общей рамкой переговоров. Об этом сообщил научный сотрудник Института международных отношений МГИМО Николай Силаев.
«США составом делегации демонстрируют, что сознательно избегают погружаться в специальные вопросы и ограничиваются общей рамкой переговоров, чтобы не нести ответственность за детали», — приводит слова Силаева «Ведомости».
Также по словам эксперта, Кремль сигнализирует партнерам и внешним наблюдателям, что не рассматривает текущие контакты как площадку для принятия судьбоносных решений, а фиксирует их как технический уровень обсуждения. Он пояснил, что ограниченный по статусу и уровню мандата состав участников с обеих сторон означает отсутствие ожиданий прорыва и нацеленность сторон на зондирование позиций. Российских представителей, по его словам, ориентируют строго придерживаться заранее согласованных установок и не выходить на обсуждение тем, требующих политических решений высшего уровня.
Американская сторона, как считает Силаев, тем временем старается оставить себе возможность при необходимости дистанцироваться от конкретных договоренностей. Они обсуждались не на ключевой политической площадке, а в формате рабочих консультаций.
Ранее в Кремле подтвердили проведение в Абу-Даби трехсторонних переговоров России с представителями США и Украины по вопросам безопасности, первое заседание группы запланировано на сегодня. Помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщал, что российская делегация во главе с руководством Минобороны и начальником Генштаба получила конкретные инструкции, а сами консультации стали продолжением встречи Владимира Путина с американским спецпосланником Стивеном Уиткоффом в Москве.