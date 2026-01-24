Трамп обозлился на Канаду: страна против размещения системы противоракетной обороны в Гренландии

Президент Дональд Трамп заявил, что Канада выступает против развертывания элементов системы ПРО США «Золотой купол» на территории Гренландии.
«Канада выступает против возведения Golden Dome над Гренландией, хотя Golden Dome защитил бы Канаду. Вместо этого они проголосовали за сотрудничество с Китаем, который “съест” их за первый же год», — написал хозяин Белого дома в соцсети Truth Social.
В свою очередь американский президент указал, что вопрос о развертывании системы ПРО «Golden Dome» стал частью переговоров по Гренландии.
Ранее аналитики проанализировали заявления Трампа и пришли к выводу, что он «начал давать заднюю» по отношению к Гренландии. Например, Трамп объявил о некой «будущей сделке», подчеркнув, что она не означает полного перехода Гренландии в состав США. Параллельно он отказался от запланированного на 1 февраля повышения пошлин для стран, выступающих на стороне Дании и ее автономии.