Трамп обозлился на Канаду: страна против размещения системы противоракетной обороны в Гренландии

Ранее аналитики проанализировали заявления Трампа и пришли к выводу, что он «начал давать заднюю» по отношению к Гренландии. Например, Трамп объявил о некой «будущей сделке», подчеркнув, что она не означает полного перехода Гренландии в состав США. Параллельно он отказался от запланированного на 1 февраля повышения пошлин для стран, выступающих на стороне Дании и ее автономии.