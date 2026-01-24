В Самаре арестовали предполагаемого заказчика убийства заместителя атамана

А ранее в Липецкой области местный житель пытался убить бывшую супругу, оставив ей банан с ртутью и расставив ядовитые ловушки в офисе. По данным следствия, мужчина решил отомстить бывшей супруге из-за спора о разделе имущества, спланировав её отравление в апреле 2024 года. Покушение не удалось, поскольку женщина обнаружила подозрительные предметы и обратилась в правоохранительные органы.