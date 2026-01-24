В Самаре арестовали предполагаемого заказчика убийства заместителя атамана. Видео © Telegram / СУ СК по Самарской области.
Суд поддержал позицию следствия и избрал для фигуранта меру пресечения в виде заключения под стражу. Следствие утверждает, что подготовка к убийству началась осенью 2014 года. Между обвиняемым и заместителем атамана существовал затяжной личный конфликт. Через знакомого мужчина занялся поиском человека, готового за вознаграждение устранить оппонента.
Утром 26 января 2015 года они выследили заместителя атамана и застрелили его. Позднее участники нападения были задержаны, признаны виновными и приговорены к 10 и 15 годам лишения свободы в колонии строгого режима. Заказчика тогда выявить не удалось. На данный момент ведутся дополнительные следственные действия.
А ранее в Липецкой области местный житель пытался убить бывшую супругу, оставив ей банан с ртутью и расставив ядовитые ловушки в офисе. По данным следствия, мужчина решил отомстить бывшей супруге из-за спора о разделе имущества, спланировав её отравление в апреле 2024 года. Покушение не удалось, поскольку женщина обнаружила подозрительные предметы и обратилась в правоохранительные органы.
