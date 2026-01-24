Замглавы мэрии Сергиева Посада арестован по делу о взятках и мошенничестве

Ранее заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко заключили под стражу в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Суд постановил избрать меру пресечения сроком на один месяц и 29 суток до 17 февраля 2026 года. Зинченко предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.