Замглавы мэрии Сергиева Посада арестован по делу о взятках и мошенничестве

Первого заместителя главы администрации Сергиево-Посадского округа Сергея Тостановского задержали по обвинению в получении взятки и мошенничестве. Об этом сообщают суды общей юрисдикции.

Источник: Life.ru

«Столичный суд арестовал первого замглавы администрации Сергиево-Посадского городского округа Московской области», — говорится в сообщении.

В сообщении уточняется, что мера пресечения действует до 20 марта 2026 года. Чиновнику вменяют два эпизода мошенничества и получение взятки, предусмотренные соответствующими статьями уголовного кодекса.

Также Тверской суд избрал аналогичную меру пресечения для начальника управления сельского хозяйства администрации Сергиево-Посадского городского округа Ивана Кончакова. Ему предъявлены обвинения в двух эпизодах мошенничества и преступлениях, связанных с получением взяток, предусмотренных разными частями 290-й статьи УК РФ.

Фигуранты останутся под стражей до марта 2026 года. Подробности о конкретных эпизодах или суммах взяток в сообщении не раскрыты.

Ранее заместителя губернатора Запорожской области Александра Зинченко заключили под стражу в Москве по обвинению в мошенничестве в особо крупном размере. Суд постановил избрать меру пресечения сроком на один месяц и 29 суток до 17 февраля 2026 года. Зинченко предъявили обвинение по части 4 статьи 159 УК РФ, по которой предусмотрено наказание до десяти лет лишения свободы.

