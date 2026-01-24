В Европе снова негодуют из-за Трампа: Мелони требует изменить формат «Совета мира»

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони обратилась к американскому лидеру Дональду Трампу с просьбой изменить формат «Совета мира» по сектору Газа.
По словам премьера, изначально исключать себя из любого процесса — ошибочная позиция.
Мелони объяснила свой отказ подписать соглашение о «Совете мира» его несоответствием национальной конституции.
«Я сказала, что для нас существуют объективные конституционные проблемы в структуре этой инициативы, а также попросил о возможности пересмотреть этот формат, чтобы удовлетворить потребности не только Италии, но и других европейских стран», — сказала она во время пресс-конференции после переговоров с канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем в Риме.
Россия ранее получила приглашение войти в состав «Совета мира». Тогда президент страны Владимир Путин заявил, что Москва готова направить $1 млрд в Совет из замороженных средств в США.