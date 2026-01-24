Ведомости: у делегаций России и Украины разные цели на переговорах в Абу-Даби

Следующий этап переговоров пройдет 24 января.
Российская делегация действует по четким инструкциям в рамках своих полномочий. В украинской делегации придерживаются противоположного мнения, пытаясь большой делегацией распределить ответственность между многими политическими группами. Об этом сообщает ведущий научный сотрудника Института международных отношений МГИМО Николай Силаев.
«Зеленский также хочет распределить ответственность за переговоры с Россией на разные группы политической элиты», — заявил Силаев. Его слова приводит «Ведомости».
Силаев отметил, что такой формат, по его оценке, позволяет Киеву вовлекать в обсуждение сразу несколько групп внутри украинского истеблишмента. Это, по его мнению, снижает риски для Офиса президента Украины в случае возможных уступок или изменений позиции.
Ранее эксперты отмечали, что успех переговоров по Украине зависит от динамики боевых действий, внутренней политической обстановки в Киеве и позиции США как посредника. Первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности проходит 23 января в Абу-Даби, российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, при необходимости консультации продолжатся 24 января. В эти же дни в ОАЭ проходят переговоры главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом о заблокированных российских активах.