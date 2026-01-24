Ведомости: у делегаций России и Украины разные цели на переговорах в Абу-Даби

Ранее эксперты отмечали, что успех переговоров по Украине зависит от динамики боевых действий, внутренней политической обстановки в Киеве и позиции США как посредника. Первое заседание трехсторонней рабочей группы по вопросам безопасности проходит 23 января в Абу-Даби, российскую делегацию возглавил начальник Главного управления Генштаба ВС РФ адмирал Игорь Костюков, при необходимости консультации продолжатся 24 января. В эти же дни в ОАЭ проходят переговоры главы РФПИ Кирилла Дмитриева со спецпосланником президента США Стивом Уиткоффом о заблокированных российских активах.