Компания Rendez-Vous ответила на обвинения по зарплатам на фоне тура в Куршевель

Сеть магазинов Rendez‑Vous жестко раскритиковали за юбилейный пресс-тур в Куршевеле, на который компания потратила почти 30 миллионов рублей. Гостей доставляли в горы на бизнес-джете и кормили устрицами. Среди участников заметили журналистку Ксению Собчак, стилиста Александра Рогова, блогершу Оксану Самойлову и многих других. Тем временем рядовые сотрудники компани пожаловались на урезание зарплат, а клиенты — на некачественную обувь. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого скандала.