Компания Rendez-Vous ответила на обвинения по зарплатам на фоне тура в Куршевель

Сеть российских обувных магазинов Rendez-Vous в ответ на обвинения сотрудников в сокращении заработных плат на фоне пресс-тура во французском Куршевеле сообщила, что зарплаты не снижались, поездку организовала локальная команда бутика к дню рождения бренда. Об этом сказано в заявлении директора по внешним и внутренним коммуникациям Rendez-Vous Константина Тютрина.
— Зарплаты не сокращались. Фиксированный оклад во всех магазинах увеличили. То есть гарантированная часть дохода у сотрудников стала больше, — заявил он.
По его словам, изменилась система начисления процента от продаж.
— Теперь переменная часть делится на две составляющие: личные продажи консультанта и общий результат магазина. Такой подход сохраняет возможность хорошо зарабатывать на личных результатах и при этом поддерживает командную работу, — отметил представитель обувного ретейлера.
Что касается пресс-тура, который вызвал резонанс в СМИ: по случаю дня рождения магазина команда пригласила коллег из РФ и партнеров бренда — инфлюенсеров с целью «выстроить более эффективное взаимодействие с партнерами».
— Rendez-Vous — компания с 25-летней историей и широкой географией. Уже 16 лет мы работаем за пределами России, в том числе в Куршевеле, — высказался Тютрин.
Бутик на альпийском курорте изначально открывался для работы с русскоязычными клиентами, сейчас подавляющая часть покупателей — из РФ, добавил он, передает РБК.
Сеть магазинов Rendez‑Vous жестко раскритиковали за юбилейный пресс-тур в Куршевеле, на который компания потратила почти 30 миллионов рублей. Гостей доставляли в горы на бизнес-джете и кормили устрицами. Среди участников заметили журналистку Ксению Собчак, стилиста Александра Рогова, блогершу Оксану Самойлову и многих других. Тем временем рядовые сотрудники компани пожаловались на урезание зарплат, а клиенты — на некачественную обувь. «Вечерняя Москва» разбиралась в деталях этого скандала.