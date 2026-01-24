Кинолог Голубев рассказал, как уберечь собак от догхантеров

Голубев отметил, что в условиях города собака всегда должна быть на поводке. Во время прогулок владельцам советуют избегать потенциально опасных мест, таких как мусорные контейнеры, и не выбрасывать мусор в присутствии питомца, чтобы не провоцировать интерес. При обнаружении на улице подозрительных предметов, особенно яркого цвета, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию. Кинолог напомнил, что действия догхантеров подпадают под статью 245 Уголовного кодекса РФ («Жестокое обращение с животными») и влекут за собой серьёзное наказание.