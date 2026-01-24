Кинолог Голубев рассказал, как уберечь собак от догхантеров

Президент Российской кинологической федерации Владимир Голубев в эксклюзивном комментарии для Агентства городских новостей «Москва» дал рекомендации по защите домашних животных от догхантеров.
По его словам, ключевые меры безопасности — дрессировка и правильное снаряжение.
«Если процесс дрессировки был упущен, и собака плохо реагирует на команды, допускается использование намордника. Важно подобрать наиболее комфортный вариант из мягких материалов. Возможно, это не всегда удобно для питомца, но лучше, чем подобрать опасный предмет на улице», — сказал Голубев.
Основой защиты должна стать отработка с питомцем базовых запрещающих команд «фу» и «нельзя» с самого раннего возраста. Эксперт подчеркнул, что одного механического запрета недостаточно. Важно использовать метод «равноценного обмена»: после команды отвлечь внимание собаки лакомством и обязательно похвалить её за правильный выбор и послушание.
Голубев отметил, что в условиях города собака всегда должна быть на поводке. Во время прогулок владельцам советуют избегать потенциально опасных мест, таких как мусорные контейнеры, и не выбрасывать мусор в присутствии питомца, чтобы не провоцировать интерес. При обнаружении на улице подозрительных предметов, особенно яркого цвета, необходимо незамедлительно сообщить об этом в полицию. Кинолог напомнил, что действия догхантеров подпадают под статью 245 Уголовного кодекса РФ («Жестокое обращение с животными») и влекут за собой серьёзное наказание.