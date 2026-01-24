ЦОДД: дороги в Москве становятся свободнее, несмотря на рост числа машин

В Москве при постоянно растущем числе личных автомобилей загруженность городских магистралей продолжает снижаться. Об успехах комплексной транспортной политики столицы на основе итогов 2025 года рассказали в Центре организации дорожного движения (ЦОДД) в эксклюзивном комментарии для Агентства городских новостей «Москва».
Динамика подтверждается конкретными цифрами. Несмотря на то, что автопарк Москвы и области уже превысил 9 миллионов зарегистрированных авто, ежедневная нагрузка на дороги падает. Так, в 2025 году в среднем на улицы выезжало 2,79 миллиона автомобилей в сутки. Этот показатель оказался на 280 тысяч ниже, чем в 2019 году.
Ещё более красноречиво об улучшениях говорит сокращение числа критически загруженных дней. Высокая загруженность (от 9 баллов) в ушедшем году была зафиксирована лишь 7 раз, что на 56% меньше, чем годом ранее.
Удерживать трафик под контролем удаётся благодаря многоуровневой стратегии. Главное в ней — беспрецедентное развитие общественного транспорта: 70% поездок москвичи теперь совершают именно на нём. За полтора десятилетия город получил 124 новые и модернизированные станции метро и МЦК, а также интегрировал 137 железнодорожных станций в систему МЦД. Сегодня 9 из 10 жителей живут в пешей доступности от «рельсовых ворот» города, а общая протяжённость выделенных полос достигла 513 километров.
Современные технологии стали главным союзником водителей. Данные с тысяч датчиков и светофоров в реальном времени поступают в навигационные сервисы, а специалисты ЦОДД точечно управляют потоками, запуская «зелёную волну». На дорогах постоянно дежурят мобильные экипажи, а система из 1,5 тысяч интеллектуальных камер мгновенно обнаруживает помехи. Такой подход не только повышает пропускную способность, но и спасает жизни: за год количество ДТП сократилось на 9%, а число погибших в них — на 15%.
Москва демонстрирует, что прогресс большого города измеряется эффективностью всей транспортной экосистемы. Урбанистический парадокс столицы — меньше машин в потоке при большем их количестве в собственности — становится новой моделью развития мегаполисов.