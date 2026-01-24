ЦОДД: дороги в Москве становятся свободнее, несмотря на рост числа машин

Современные технологии стали главным союзником водителей. Данные с тысяч датчиков и светофоров в реальном времени поступают в навигационные сервисы, а специалисты ЦОДД точечно управляют потоками, запуская «зелёную волну». На дорогах постоянно дежурят мобильные экипажи, а система из 1,5 тысяч интеллектуальных камер мгновенно обнаруживает помехи. Такой подход не только повышает пропускную способность, но и спасает жизни: за год количество ДТП сократилось на 9%, а число погибших в них — на 15%.