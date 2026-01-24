Зеленский обновил состав ставки верховного главнокомандующего: туда вошли два министра

Владимир Зеленский расширил состав ставки Верховного главнокомандующего. В него были включены министр обороны Михаил Федоров и министр энергетики Денис Шмыгаль. Соответствующий указ от 23 декабря был опубликован на сайте Зеленского.
Параллельно из состава ставки был выведен бывший глава СБУ Василий Малюк*.
Кадровые перестановки Зеленский активно проводит с начала года. Так, например, на освободившееся после отставки Ермака место главы Офиса президента Украины (ОПУ) он назначил главу военной разведки ГУР Минобороны Украины генерала Кирилла Буданова*
После этого Зеленский назначил первого замглавы СБУ, им стал Александр Поклад. Также новым заместителем главы СБУ был назначен Денис Килимник.
Кроме того, Зеленский назначил новым главой ГУР бывшего руководителя СВР Иващенко.
Также на днях киевский главарь внес изменения в состав украинской делегации в преддверии переговоров России, США, Украины в Абу-Даби. Теперь численность представителей со стороны Украины в ОАЭ увеличена до 10 человек.
Напомним, что 23 января представители РФ, Украины и США начали переговоры в Абу-Даби. Основная встречи — вопрос территорий. Однако переговорный процесс носит закрытый характер. Как подчеркнул пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, это только «первые переговоры».
* — Внесен в список террористов и экстремистов.