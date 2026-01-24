Доктор Мясников назвал ключевой признак инфаркта

Врач и телеведущий Александр Мясников назвал симптом, который указывает на инфаркт. Он рассказал, что речь идет о боли.
— Боль — это сигнал тревоги. Ты идешь, у тебя ишемия (проблемы с кровоснабжением органа, в данном случае сердца — прим. «ВМ»), у тебя заболело, и ты остановился. Это сигнал: «Мужик, стой, все плохо, отдыхаем», — объяснил медик на передаче о «О самом главном» на телеканале «Россия 1».
По его словам, те люди, которые переносят инфаркт без боли, подвержены большей опасности, потому что они могут не заметить, что пережили это опасное состояние.
