Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

США и Европа намерены направить на Украину миллиарды долларов: но есть одно условие

Politico: США и ЕС планируют привлечь $800 млрд для поддержки Украины.

Источник: Комсомольская правда

США и Европа намерены направить на Украину миллиарды долларов. Правда, только при условии прекращения огня. После этого ЕС и США намерены обеспечить Киев поддержкой в размере 800 млрд долларов. Средства будут выделены из государственных и частных инвестиций. Об этом пишет Politico со ссылкой на документ.

Согласно плану, изложенному в 18-страничном документе у Politico, на инвестиции Украине в ближайшие 10 лет планируется выделить минимум 500 млрд долларов из государственных и частных источников ЕС, США, Всемирного банка и МВФ.

При этом Еврокомиссия намерена направить отдельно на поддержку столицы Украины примерно 100 млрд евро. Кроме того, в документе прописано выделение неопределенной суммы из фонда, предназначенного для инвестиций в реконструкцию Украины.

В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не намерен выделять средства для поддержки Украины, а также выразил уверенность, что не будет делать Венгрию участником конфликта.

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше