США и Европа намерены направить на Украину миллиарды долларов: но есть одно условие

США и Европа намерены направить на Украину миллиарды долларов. Правда, только при условии прекращения огня. После этого ЕС и США намерены обеспечить Киев поддержкой в размере 800 млрд долларов. Средства будут выделены из государственных и частных инвестиций. Об этом пишет Politico со ссылкой на документ.
Согласно плану, изложенному в 18-страничном документе у Politico, на инвестиции Украине в ближайшие 10 лет планируется выделить минимум 500 млрд долларов из государственных и частных источников ЕС, США, Всемирного банка и МВФ.
При этом Еврокомиссия намерена направить отдельно на поддержку столицы Украины примерно 100 млрд евро. Кроме того, в документе прописано выделение неопределенной суммы из фонда, предназначенного для инвестиций в реконструкцию Украины.
В свою очередь премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что не намерен выделять средства для поддержки Украины, а также выразил уверенность, что не будет делать Венгрию участником конфликта.