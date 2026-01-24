США и Европа намерены направить на Украину миллиарды долларов: но есть одно условие

США и Европа намерены направить на Украину миллиарды долларов. Правда, только при условии прекращения огня. После этого ЕС и США намерены обеспечить Киев поддержкой в размере 800 млрд долларов. Средства будут выделены из государственных и частных инвестиций. Об этом пишет Politico со ссылкой на документ.