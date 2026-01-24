МИД РФ назвал ключевое условие урегулирования конфликта на Украине

Для МИД РФ важна свобода УПЦ.
Прекращение преследований Украинской православной церкви (УПЦ) Киевом является одним из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщили в МИД России.
«Необходимость прекращения преследований УПЦ, включая отмену принятого в августе 2024 года закона “О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций”, которым предусмотрено создание юридического механизма по запрету канонической церкви, наряду с устранением нарушений прав русского и русскоязычного населения — одно из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса», — заявили в министерстве. Слова приводит «Известия».
УПЦ является крупнейшей религиозной общиной на Украине и, по ее самоопределению, единственной канонической православной церковью в стране. В МИД отметили, что после подписания закона президентом Украины Владимиром Зеленским в 2024 году украинские власти получили возможность инициировать запрет УПЦ через суд по признаку якобы «угрозы конституционному строю». В министерстве подчеркнули, что, по их данным, в отношении священнослужителей и структур УПЦ продолжаются проверки, обыски и судебные разбирательства, а также фиксируются случаи изъятий храмов и ограничений на проведение богослужений.
Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал молиться о «добрых переменах» на Украине, которые способствовали бы укреплению православия и единству Русской православной церкви. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в январе 2026 года на рассмотрение могут быть вынесены первые документы по мирному урегулированию, в которых с западными партнерами обсуждаются параметры будущего устройства страны после завершения боевых действий.