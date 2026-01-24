МИД РФ назвал ключевое условие урегулирования конфликта на Украине

УПЦ является крупнейшей религиозной общиной на Украине и, по ее самоопределению, единственной канонической православной церковью в стране. В МИД отметили, что после подписания закона президентом Украины Владимиром Зеленским в 2024 году украинские власти получили возможность инициировать запрет УПЦ через суд по признаку якобы «угрозы конституционному строю». В министерстве подчеркнули, что, по их данным, в отношении священнослужителей и структур УПЦ продолжаются проверки, обыски и судебные разбирательства, а также фиксируются случаи изъятий храмов и ограничений на проведение богослужений.