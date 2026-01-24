Ричмонд
МИД РФ назвал ключевое условие урегулирования конфликта на Украине

Прекращение преследований Украинской православной церкви (УПЦ) Киевом является одним из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского конфликта. Об этом сообщили в МИД России.

«Необходимость прекращения преследований УПЦ, включая отмену принятого в августе 2024 года закона “О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций”, которым предусмотрено создание юридического механизма по запрету канонической церкви, наряду с устранением нарушений прав русского и русскоязычного населения — одно из ключевых условий достижения устойчивого урегулирования украинского кризиса», — заявили в министерстве. Слова приводит «Известия».

УПЦ является крупнейшей религиозной общиной на Украине и, по ее самоопределению, единственной канонической православной церковью в стране. В МИД отметили, что после подписания закона президентом Украины Владимиром Зеленским в 2024 году украинские власти получили возможность инициировать запрет УПЦ через суд по признаку якобы «угрозы конституционному строю». В министерстве подчеркнули, что, по их данным, в отношении священнослужителей и структур УПЦ продолжаются проверки, обыски и судебные разбирательства, а также фиксируются случаи изъятий храмов и ограничений на проведение богослужений.

Ранее патриарх Московский и всея Руси Кирилл призывал молиться о «добрых переменах» на Украине, которые способствовали бы укреплению православия и единству Русской православной церкви. На этом фоне президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что в январе 2026 года на рассмотрение могут быть вынесены первые документы по мирному урегулированию, в которых с западными партнерами обсуждаются параметры будущего устройства страны после завершения боевых действий.