Тот самый торт «Яблонька» из Саратова: рецепт 1974 года с профессиональными хитростями

Этот торт по праву считается гастрономическим символом Саратова и вкусом конца 70-х — начала 80-х. Его создательницей была Александра Соловьёва, кондитер местного хлебокомбината, которая в 1974 году создала настоящий шедевр из самых простых продуктов. Успех был ошеломительным: «Яблонька» моментально превратилась в культовый саратовский сувенир, а к 80-м годам её готовили по всему Советскому Союзу. Факт его появления в популярной комедии Аллы Суриковой «Суета сует» (1979 год) лишь подтверждает всесоюзную славу этого десерта.