В российских вузах введут программу адресного наставничества для студентов — ветеранов СВО

В высших учебных заведениях появится программа адресного наставничества для студентов, участвовавших в специальной военной операции. Проект организует «Молодая Гвардия Единой России» специально для ветеранов СВО. Главная цель программы — помочь молодым людям, вернувшимся с фронта, снова влиться в учебный процесс и получить все необходимые меры поддержки.
О старте проекта 23 января объявил председатель «Молодой Гвардии Единой России» Антон Демидов в ходе отрытого диалога МГЕР. Мероприятие прошло в московском Музее Победы на Поклонной горе, в нем приняли участие более 150 учащихся вузов и средне-специальных учебных заведений из Москвы, Санкт-Петербурга, регионов Центрального федерального округа, Донецкой и Луганской Народных Республик, Запорожской и Херсонской областей, участвовавших в спецоперации.
«Важно, чтобы боец, вернувшийся с СВО, мог опереться на дружеское плечо, получить поддержку, в первую очередь от своих боевых товарищей», — подчеркнул Антон Демидов, обращаясь к участникам встречи.
Студенты-ветераны СВО обсудили пути совершенствования мер поддержки, в том числе выплат участникам спецоперации, психолого-педагогическую помощь, обеспеченность техническими средствами реабилитации, а так же содействие в трудоустройстве под патронажем «Единой России».
«Сейчас ветераны специальной военной операции очень нужны в качестве наставников для молодого поколения. Я сам являюсь выпускником президентской программы “Время Героев” и вижу, что она действительно меняет жизни ветеранов, помогает им найти свой путь. Наша главная задача — стоять на страже ценностей нашей страны и вести её к общей Победе», — рассказал член Высшего совета партии, Герой России, начальник главного штаба «Юнармии» Владислав Головин.
По словам координатора направления «Поддержка участников СВО и членов их семей» народной программы «Единой России», Героя РФ Владимира Сайбеля, помощь ветеранам спецоперации является первоочередной задачей партии. Для военнослужащих действует широкий пакет мер поддержки, в том числе программа для начинающих предпринимателей «СВОй бизнес». Ветераны спецоперации, решившие основать свое дело, могут рассчитывать на помощь в обучении, наставничество со стороны опытных бизнесменов, юридическую и финансовую поддержку.
«Проекты “Единой России”, реализуемые вместе с общественными организациями и фондами, имеют большое практическое значение. Важнейшее из таких направлений — поддержка предпринимательства в рамках проекта “СВОй бизнес”. Он создан для того, чтобы помочь бойцам, вернувшимся со службы, начать собственное дело и открыть новую страницу в жизни», — отметил Владимир Сайбель.
Участники мероприятия также почтили минутой молчания память героев, погибших во время специальной военной операции, и возложили цветы к Вечному огню на Поклонной горе.
«Единая Россия» с самого начала спецоперации помогает военнослужащим, передавая им высокотехнологичную технику. Единороссы собрали более 14,7 миллиарда рублей на покупку спецсредств, квадрокоптеров, беспилотников, средств связи, тепловизоров и экипировки для бойцов на передовой.