МОК обеспечит строгие меры безопасности для спортсменов из РФ

Олимпийские игры пройдут с 6 по 22 февраля.
Российские спортсмены на зимней Олимпиаде 2026 года в Италии будут находиться под усиленной защитой, как и атлеты из других стран. Об этом сообщили в пресс-службе Международного олимпийского комитета (МОК).
«Для всех делегаций и нейтральных спортсменов на зимних Олимпийских играх приняты соответствующие меры безопасности. Как всегда, ответственность за обеспечение безопасности несут местные власти. Они проинформировали МОК о том, что будут приняты самые строгие меры безопасности. МОК полностью доверяет итальянским властям», — заявили в комитете. Его слова цитирует Odds.ru.
Безопасность во время Игр традиционно остается в зоне контроля государства-организатора. МОК уточнил, что получает регулярные доклады от итальянских правоохранительных органов и служб, в том числе по протоколам защиты спортсменов, официальных лиц и болельщиков. Отдельное внимание уделено логистике команд, работе в олимпийских деревнях и периметру спортивных объектов.
На Играх-2026 россияне смогут выступить на тех же условиях, что и в Париже-2024. Речь идет о нейтральном статусе и допуске только к личным дисциплинам. Количество потенциальных участников от России ограничено. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев ранее оценивал максимум в 13 спортсменов.
Сейчас право выступить на Играх получили девять российских атлетов. Это фигуристы Аделия Петросян и Петр Гуменник, лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, конькобежки Ксения Коржова и Анастасия Семенова, ски-альпинист Никита Филиппов, а также шорт-трекисты Иван Посашков и Алена Крылова. Отбор и утверждение оставшихся кандидатов продолжается по линиям международных федераций и комиссий МОК.
Ранее МОК начал рассылать персональные приглашения российским спортсменам на Олимпиаду-2026 с условием выступления в нейтральном статусе, без флага и гимна. Одними из первых участие подтвердили лыжники Дарья Непряева и Савелий Коростелев, а также фигуристы и конькобежцы, получившие допуск от международных федераций.