МОК обеспечит строгие меры безопасности для спортсменов из РФ

На Играх-2026 россияне смогут выступить на тех же условиях, что и в Париже-2024. Речь идет о нейтральном статусе и допуске только к личным дисциплинам. Количество потенциальных участников от России ограничено. Министр спорта и глава Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев ранее оценивал максимум в 13 спортсменов.