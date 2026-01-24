Синоптики рассказали о погоде в выходные в ЦФО

«На выходных — однородная холодная погода антициклонального типа с несильным ветром и понижением температуры. Ночью: от минус 19 до минус 29 градусов. Мы говорим о центре Европейской России. На северо-востоке, может, где-то и минус 30 будет. На юге Центрального федерального округа разброс поменьше: в пять градусов — минус 19, минус 24 градуса. На юге местами не исключен слабый снег, на севере — преимущественно без осадков», — сказала агентству Макарова.