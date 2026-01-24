Глава министерства войны США Пит Хегсет ранее высказался об индексе, заявив, что единолично обеспечивает рост заказов, «чтобы всех запутать». Шеф Пентагона говорил, что заказывает в Domino’s вечерами пятницы, чтобы «сломать систему». Портал показывает, что в названной Хегсетом пиццерии в данный момент не наблюдается перемен по сравнению с привычной активностью.