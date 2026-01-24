«Состояние готовности (DoughСon) 4. Усиленное разведывательное наблюдение», — оценивает портал количество заказов.
В двух ресторанах спрос вырос в полтора раза, в третьем на 179%, свидетельствуют данные портала.
Портал сообщал о высокой активности в местных пиццериях 3 января, тогда президент США Дональд Трамп отчитался об операции по похищению главы Венесуэлы Николаса Мадуро. «Состояние готовности теста» портал оценивал в 4.
Глава министерства войны США Пит Хегсет ранее высказался об индексе, заявив, что единолично обеспечивает рост заказов, «чтобы всех запутать». Шеф Пентагона говорил, что заказывает в Domino’s вечерами пятницы, чтобы «сломать систему». Портал показывает, что в названной Хегсетом пиццерии в данный момент не наблюдается перемен по сравнению с привычной активностью.
Индекс DoughCon является пародией на пятиуровневую шкалу готовности ВС США. Уровни шкалы варьируются от 5 (нормальная обстановка) до 1 (максимальная готовность). Четвертый уровень предполагает «нормальную (готовность — ред.), повышенный уровень разведки и безопасности».