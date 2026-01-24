Ричмонд
+12°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В ресторанах вокруг Пентагона зафиксировали рост спроса на доставку пиццы

ВАШИНГТОН, 24 янв — РИА Новости. Рестораны вокруг Пентагона фиксируют повышенный спрос на доставку пиццы, такая же ситуация складывалась во время крупных военных операций, свидетельствуют данные портала Pentagon Pizza Index.

Источник: © РИА Новости

«Состояние готовности (DoughСon) 4. Усиленное разведывательное наблюдение», — оценивает портал количество заказов.

В двух ресторанах спрос вырос в полтора раза, в третьем на 179%, свидетельствуют данные портала.

Портал сообщал о высокой активности в местных пиццериях 3 января, тогда президент США Дональд Трамп отчитался об операции по похищению главы Венесуэлы Николаса Мадуро. «Состояние готовности теста» портал оценивал в 4.

Глава министерства войны США Пит Хегсет ранее высказался об индексе, заявив, что единолично обеспечивает рост заказов, «чтобы всех запутать». Шеф Пентагона говорил, что заказывает в Domino’s вечерами пятницы, чтобы «сломать систему». Портал показывает, что в названной Хегсетом пиццерии в данный момент не наблюдается перемен по сравнению с привычной активностью.

Индекс DoughCon является пародией на пятиуровневую шкалу готовности ВС США. Уровни шкалы варьируются от 5 (нормальная обстановка) до 1 (максимальная готовность). Четвертый уровень предполагает «нормальную (готовность — ред.), повышенный уровень разведки и безопасности».

Узнать больше по теме
США: ключевые факты, история и политика
США — мощное государство в Северной Америке. Штаты занимают одно из центральных мест в мировой экономике и международной политике, а влияние американской культуры на мир тяжело недооценить. В материале — основные сведения об этой стране.
Читать дальше