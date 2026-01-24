Рыбака в Таиланде парализовало после укола плавником морского сома

Посетители пляжа Джомтьен в Паттайе сообщили в экстренные службы о мужчине, потерявшим сознание. Спасатели обнаружили на месте пострадавшего, который лежал на берегу. Он был в сознании и объяснил, что у него парализовало левую часть тела. Его доставили в больницу.