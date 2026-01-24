Ричмонд
Рыбака в Таиланде парализовало после укола плавником морского сома

В Таиланде у рыбака парализовало половину тела после укола плавником колючего морского сома. Об этом написало издание The Thaiger.

Посетители пляжа Джомтьен в Паттайе сообщили в экстренные службы о мужчине, потерявшим сознание. Спасатели обнаружили на месте пострадавшего, который лежал на берегу. Он был в сознании и объяснил, что у него парализовало левую часть тела. Его доставили в больницу.

Рядом с пострадавшим нашли складной стул и пакет, где лежал колючий сомик. Представители властей сообщили, что, вероятно, мужчина поймал ядовитую рыбу, неосторожно схватил ее рукой и укололся. Яд с плавников некоторых видов морских сомов может вызвать сильную боль, анемию и даже некроз тканей, говорится в статье.

