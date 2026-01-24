Рыбака в Таиланде парализовало после укола плавником морского сома

В Таиланде у рыбака парализовало половину тела после укола плавником колючего морского сома. Об этом написало издание The Thaiger.
Посетители пляжа Джомтьен в Паттайе сообщили в экстренные службы о мужчине, потерявшим сознание. Спасатели обнаружили на месте пострадавшего, который лежал на берегу. Он был в сознании и объяснил, что у него парализовало левую часть тела. Его доставили в больницу.
Рядом с пострадавшим нашли складной стул и пакет, где лежал колючий сомик. Представители властей сообщили, что, вероятно, мужчина поймал ядовитую рыбу, неосторожно схватил ее рукой и укололся. Яд с плавников некоторых видов морских сомов может вызвать сильную боль, анемию и даже некроз тканей, говорится в статье.
Рыболов Джастин Браун из американского штата Индиана поймал длинноносого панцирника весом 10,8 килограмма, установив новый рекорд штата: показатели рыбы превзошли прежнего рекордсмена почти на 700 граммов. Об этом сообщил портал Wane.
Американец поймал панцирника 30 декабря 2025 года с лодки в реке Уайт-Ривер. Информацию о новом достижении подтвердил представитель Департамента природных ресурсов Индианы.