МОК пообещал строгие меры безопасности для российских спортсменов на Олимпиаде

Российские спортсмены, которые выступят на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе, будут обеспечены мерами безопасности на том же уровне, что и участники из всех других стран. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК), отметив, что ответственность за безопасность несут местные власти, которые гарантировали применение самых строгих протоколов.