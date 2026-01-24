Ричмонд
МОК пообещал строгие меры безопасности для российских спортсменов на Олимпиаде

Российские спортсмены, которые выступят на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе, будут обеспечены мерами безопасности на том же уровне, что и участники из всех других стран.

Российские спортсмены, которые выступят на зимних Олимпийских играх 2026 года в Италии в нейтральном статусе, будут обеспечены мерами безопасности на том же уровне, что и участники из всех других стран. Об этом сообщила пресс-служба Международного олимпийского комитета (МОК), отметив, что ответственность за безопасность несут местные власти, которые гарантировали применение самых строгих протоколов.

На Играх в Милане и Кортина-д’Ампеццо российские атлеты, как и ранее в Париже-2024, смогут участвовать только в индивидуальных дисциплинах и под нейтральным флагом. По словам министра спорта и главы Олимпийского комитета России Михаила Дегтярева, ожидается, что в соревнованиях примут участие не более 13 спортсменов из России.

Олимпиада пройдёт с 6 по 22 февраля.

Ранее сообщалось, что Губерниев прокомментировал лишение Эстонии чемпионата Европы по фехтованию.

