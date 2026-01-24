Священник РПЦ пояснил, кому будет закрыт путь в рай

Как сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на ИА «МедиаПоток», священник указал, что вечная жизнь уготована тем, кто стремился к честности, видел свои грехи и боролся с ними через исправление и покаяние. Он привёл слова апостола Павла о том, что нераскаянные грешники Царствия Божия не наследуют, и предостерёг от духовной пассивности, отметив, что милость Божья не отменяет необходимости личных усилий для изменения своей жизни.
Ранее секретарь Синодальной комиссии по биоэтике РПЦ протоиерей Александр Абрамов заявил, что искусственный интеллект не способен обладать этикой, поскольку является лишь инструментом. Он также подчеркнул, что этика в сфере искусственного интеллекта, давшая название профильной национальной комиссии, напротив, наполнена важным содержанием. По его мнению, она включает в себя как моральные принципы самих создателей технологий, так и нормы, закладываемые в алгоритмы.
