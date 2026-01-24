Священник РПЦ пояснил, кому будет закрыт путь в рай

Как сообщает сайт MK.Ru со ссылкой на ИА «МедиаПоток», священник указал, что вечная жизнь уготована тем, кто стремился к честности, видел свои грехи и боролся с ними через исправление и покаяние. Он привёл слова апостола Павла о том, что нераскаянные грешники Царствия Божия не наследуют, и предостерёг от духовной пассивности, отметив, что милость Божья не отменяет необходимости личных усилий для изменения своей жизни.