Семье утонувшего в Босфоре пловца Свечникова не принесли соболезнования

Кандидат в мастера спорта Свечников пропал 24 августа во время заплыва (архивное фото).
Организаторы заплыва через Босфор не связывались с родными погибшего российского пловца Николая Свечникова и не выражали им личных соболезнований, ограничившись публикацией официального заявления на своем сайте. Об этом сообщила мать спортсмена Галина Свечникова.
«Нет, нам никто из организаторов заплыва не звонил, с нами никто не связывался и не выражал соболезнования», — приводит слова мамы пловца РИА Новости. При этом на официальном сайте организационного комитета заплыва был размещен пресс-релиз, в котором организаторы заявили, что «глубоко опечалены» известиями об идентификации тела российского участника.
В заявлении Турецкого национального олимпийского комитета отмечается, что организация выражает «самые глубокие соболезнования» семье, близким, всем, кто знал и любил спортсмена, а также Российской Федерации. В релизе подчеркивается, что все судебные и административные процедуры, связанные с инцидентом, находятся в ведении компетентных органов Турции, а возможные комментарии комитета будут ограничены только официальными сообщениями. Организаторы заверили, что продолжат «полное сотрудничество» с властями для установления обстоятельств трагедии.
20 января неподалеку от финишной точки межконтинентального заплыва, в котором Свечников участвовал 24 августа, сотрудники морской полиции обнаружили тело неизвестного мужчины. 21 января результаты ДНК-экспертизы подтвердили, что найденное тело принадлежит Свечникову.