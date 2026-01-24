Ричмонд
Педиатр Даутова назвала народные методы лечения, которые калечат детей

Народные методы лечения могут быть не только бесполезными, но и опасными для здоровья детей, рассказала педиатр «СМ-Клиника для детей» Елизавета Даутова в комментарии Life.ru. Она отметила, что многие родители используют такие средства вместо обращения к врачу, откладывая начало эффективного лечения.

Многие популярные народные способы лечения могут быть не просто бесполезными, но и опасными, особенно если речь идёт о здоровье детей. Большинство таких методов не имеют доказательной базы, не проходили клинических исследований и не гарантируют безопасность.

Елизавета Даутова.

Педиатр «СМ-Клиника для детей».

По словам врача, родители нередко выбирают народные средства из-за страха перед побочными эффектами лекарств или опасений привыкания ребёнка к препаратам. Травы и «домашние» методы кажутся им более щадящими, однако зарегистрированные препараты проходят строгие проверки и тесты. Особую опасность, по мнению педиатра, представляют растирания спиртом и уксусом.

«У детей кожа значительно тоньше, поэтому токсичные вещества легко всасываются, вызывая ожоги, раздражение кожи и отравление из-за вдыхания паров», — пояснила собеседница Life.ru.

Не менее рискованны ингаляции горячим паром, которые могут привести к ожогам дыхательных путей и усилению образования слизи. Это особенно опасно для маленьких детей, которым сложно откашливаться. Использование лимонного сока, чеснока и лука при лечении насморка у малышей часто заканчивается аллергическими реакциями, ожогами слизистой и кровотечениями. Перцовые пластыри, йодные сетки и банки могут стать причиной кожных ожогов, а посещение соляных пещер иногда провоцирует бронхоспазм из-за вдыхания мелкодисперсной соли.

Горячие ванны особенно опасны для детей со скрытой пневмонией или очагами воспаления, поскольку они могут способствовать повышению температуры и распространению инфекции в организме. Травяные настойки и экстракты у детей нередко вызывают аллергию, проявляющуюся усилением кашля, удушьем и отёком, требующими срочной медицинской помощи.

«Хотя мёд считается единственным народным средством с доказанной эффективностью, он, как и имбирь, шалфей, малина, эвкалипт, ромашка и другие растения, способен спровоцировать аллергию. Если эти продукты ранее не вводились в рацион ребёнка, использовать их во время болезни не стоит», — добавила эксперт.

Врач подчеркнула, что любые растительные настойки, концентрированные чаи и подобные средства категорически запрещены детям первого года жизни.

Ранее сообщалось, что современное поколение детей растёт здоровее сверстников из прошлого. Родители уже более мотивированные и осознанные. Они читают комментарии врачей в интернете, задают подготовленные вопросы на приёме, следят за сбалансированным питанием, добавляют витамины, ограничивают гаджеты и поощряют подвижные игры.

