Педиатр Даутова назвала народные методы лечения, которые калечат детей

Не менее рискованны ингаляции горячим паром, которые могут привести к ожогам дыхательных путей и усилению образования слизи. Это особенно опасно для маленьких детей, которым сложно откашливаться. Использование лимонного сока, чеснока и лука при лечении насморка у малышей часто заканчивается аллергическими реакциями, ожогами слизистой и кровотечениями. Перцовые пластыри, йодные сетки и банки могут стать причиной кожных ожогов, а посещение соляных пещер иногда провоцирует бронхоспазм из-за вдыхания мелкодисперсной соли.