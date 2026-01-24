«Адски врут»: Захарова назвала слова Наргиз о принуждении петь ее песню бредом

— «Грянул бред». Так как с этим враньем Наргиз прошла не одно интервью, то внесу ясность. О том, что песня «Верните память» посвящена нашим бойцам и появилась как эмоциональный отклик на гибель летчика Пешкова, и то, кто ее написал, она знала до не только премьеры, но даже записи песни. Фадеев рассказал ей о проекте. Перед записью (это было мое условие, чтобы исполнитель знал, о чем песня) Наргиз позвонила мне, мы проговорили час, я рассказала о том, как ее написала, — сообщила дипломат в Telegram-канале.