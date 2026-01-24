Ричмонд
«Адски врут»: Захарова назвала слова Наргиз о принуждении петь ее песню бредом

Официальный представитель Министерства иностранных дел Российской Федерации Мария Захарова прокомментировала слова певицы Наргиз Закировой о том, что продюсер Максим Фадеев якобы заставил артистку исполнять ее песню «Верните память».

Она рассказала, что журналисты обратились к ней с просьбой прокомментировать рассказ певицы о том, как Фадеев «заставил» петь ее песни, которые она не хотела исполнять.

— «Грянул бред». Так как с этим враньем Наргиз прошла не одно интервью, то внесу ясность. О том, что песня «Верните память» посвящена нашим бойцам и появилась как эмоциональный отклик на гибель летчика Пешкова, и то, кто ее написал, она знала до не только премьеры, но даже записи песни. Фадеев рассказал ей о проекте. Перед записью (это было мое условие, чтобы исполнитель знал, о чем песня) Наргиз позвонила мне, мы проговорили час, я рассказала о том, как ее написала, — сообщила дипломат в Telegram-канале.

Она отметила, что по этой причине рассказы Закировой о том, что она якобы не знала, о чем песня и кто автор являются ложью.

— Песню она спела с удовольствием, благодарила за такую возможность меня лично. Когда Фадеев расторг с ней контракт, она написала мне, что хочет и дальше исполнять эту песню и просит разрешения. Скриншот прилагаю, — написала Захарова.

Она добавила, что иноагентские медиа создают фейки, анонсируют «разоблачение», «охают и ахают в эфире, не могут поверить, как так произошло».

— Так же, как они адски врут в этом случае про песню, так же они создают мифологемы обо всем подряд. Смешно, что это вранье вышло с пометкой «правда». С таким же пафосом они врут про Бучу, про якобы украденных РФ украинских детей и так далее, — сказано в посте представителя МИД.

В апреле прошлого года Наргиз Закирова была в туре по США, где с украинским флагом исполняла песни на русском языке.

