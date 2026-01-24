Ричмонд
Первые кадры переговоров в Абу-Даби: где разместились делегаты из РФ

Опубликованы первые кадры встречи делегаций РФ, США и Украины в Абу-Даби.

Источник: Комсомольская правда

В сети опубликованы первые кадры переговоров России, США и Украины в Абу-Даби. На них президент ОАЭ шейх Мухаммед бен Заид Аль Нахайян беседует с делегатами трех стран.

Первый день консультаций в Абу-Даби завершился 23 января. Встреча прошла без публичных заявлений или комментариев для СМИ. Формат обсуждений остается закрытым, а подробности повестки дня не разглашаются. Однако известно, что основным вопросом обсуждений сторон стал вопрос территорий.

Как сообщалось ранее, стороны намерены возобновить диалог 24 января, после чего доложат в столицы о промежуточных итогах.

Российскую сторону на переговорах возглавляет начальник Генштаба ВС РФ Игорь Костюков. Украинскую делегацию представляет секретарь Совета нацбезопасности и обороны Украины Рустем Умеров. В состав делегации от США вошли Джаред Кушнер и Джош Грюнбаум.

