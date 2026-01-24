Ричмонд
Прокуратура привела в порядок сотни дорог в Новосибирской области в 2025

В соответствие с нормативными требованиями приведено более 600 участков дорог.

Источник: Аргументы и факты

В 2025 году прокуратура Новосибирской области добилась значительных улучшений в состоянии дорожной инфраструктуры региона, приведя в соответствие с нормативными требованиями более 600 участков дорог. Этот вопрос был обсужден на расширенном заседании коллегии прокуратуры НСО, в котором участвовал заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев.

Согласно информации пресс-службы надзорного органа, в течение года в регионе была проведена масштабная работа. Благодаря усилиям прокуратуры удалось повысить транспортную доступность к 10 населённым пунктам, запустить 3 новых маршрута муниципального и межмуниципального значения, а также усовершенствовать процедуру привлечения транспортных компаний к осуществлению пассажирских перевозок.

Кроме того, вмешательство прокуратуры способствовало выделению дополнительного финансирования из областного бюджета. Средства были использованы на строительство ливневой канализации, ремонт дорожного покрытия, оборудование остановочных пунктов и восстановление функционирования комплексов автоматической фиксации нарушений правил дорожного движения в Новосибирске.

Также на заседании говорили об аварийном жилье, восстановлении прав работников и обеспечении жильем детей-сирот.