Прокуратура привела в порядок сотни дорог в Новосибирской области в 2025

В 2025 году прокуратура Новосибирской области добилась значительных улучшений в состоянии дорожной инфраструктуры региона, приведя в соответствие с нормативными требованиями более 600 участков дорог. Этот вопрос был обсужден на расширенном заседании коллегии прокуратуры НСО, в котором участвовал заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Сергей Зайцев.