Главный тренер клуба НХЛ «Торонто» получил травму головы в спортзале

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто» Крейг Беруби получил травму головы в результате несчастного случая, произошедшего во время тренировки в спортивном зале. Информацию об этом распространил телеканал Sportsnet.
Во время общения с журналистами Беруби продемонстрировал большой шрам на голове, частично скрытый под кепкой. Также у наставника был заметен синяк под левым глазом.
Крейгу Беруби 60 лет, он возглавляет «Торонто» с 2024 года. Ранее канадский специалист работал главным тренером в клубах «Филадельфия» и «Сент-Луис», с которым в сезоне 2018/19 завоевал первый в истории команды Кубок Стэнли.
