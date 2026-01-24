Главный тренер клуба НХЛ «Торонто» получил травму головы в спортзале

Крейгу Беруби 60 лет, он возглавляет «Торонто» с 2024 года. Ранее канадский специалист работал главным тренером в клубах «Филадельфия» и «Сент-Луис», с которым в сезоне 2018/19 завоевал первый в истории команды Кубок Стэнли.