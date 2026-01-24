Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Главный тренер клуба НХЛ «Торонто» получил травму головы в спортзале

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто» получил травму головы во время тренировки.

Источник: Аргументы и факты

Главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги «Торонто» Крейг Беруби получил травму головы в результате несчастного случая, произошедшего во время тренировки в спортивном зале. Информацию об этом распространил телеканал Sportsnet.

Во время общения с журналистами Беруби продемонстрировал большой шрам на голове, частично скрытый под кепкой. Также у наставника был заметен синяк под левым глазом.

Крейгу Беруби 60 лет, он возглавляет «Торонто» с 2024 года. Ранее канадский специалист работал главным тренером в клубах «Филадельфия» и «Сент-Луис», с которым в сезоне 2018/19 завоевал первый в истории команды Кубок Стэнли.

Ранее хоккеист из России Валерий Ничушкин, который играет за клуб Национальной хоккейной лиги, попал в ДТП.