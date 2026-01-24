Белый дом выложил фото с Трампом и пингвином, гуляющими по Гренландии

Белый дом опубликовал в сети X фотографию подписью «Обними пингвина». На снимке запечатлен президент США Дональд Трамп и пингвин, задумчиво идущие по снегу в Гренландии. Пингвин при этом держит крылом американский флаг.
Белый дом выложил фото с Трампом и пингвином, гуляющим по Гренландии. ФОТО: соцсети.
Ранее Трамп отказался от идеи дальнейшего финансирования Гренландии, одновременно сообщив о возможности получения Штатами полного военного доступа к острову.
Тогда же Трамп заявил, что ни одна страна или альянс не смогут защитить Гренландию так, как это сделают Штаты. Он считает, что их мощь «превосходит все ожидания». Американский глава подчеркнул, что мир убедился в этом две недели назад по событиям в Венесуэле.
Помимо этого, американский президент рассказал о «будущей сделке», которая, по его словам, не является соглашением о полной передаче Гренландии. Одновременно Трамп отменил введение дополнительных пошлин с 1 февраля для стран, защищающих интересы Дании и острова.