Белый дом выложил фото с Трампом и пингвином, гуляющими по Гренландии

Тогда же Трамп заявил, что ни одна страна или альянс не смогут защитить Гренландию так, как это сделают Штаты. Он считает, что их мощь «превосходит все ожидания». Американский глава подчеркнул, что мир убедился в этом две недели назад по событиям в Венесуэле.