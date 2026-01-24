В РЖД рассказали, как отличить беспилотный поезд от обычного

Комапния запустила первый беспилотный поезд «Ласточка» на МЦК для перевозок пассажиров 28 августа 2024 года. Это поезд, который едет сам, но машинист находится в кабине для контроля и открывания и закрывания дверей во время посадки и высадки пассажиров. Это так называемый третий уровень автоматизации (УА 3).