В Госдуме попросили проверить детскую смесь Picot на содержание церулида

Парламентарий отметила, что в СМИ и социальных сетях ранее появилась информация, что Lactalis в четверг начала добровольный отзыв шести партий Picot с рынков 18 стран. Согласно информационным сообщениям, причиной отзыва послужило обнаружение в сырье (арахидоновой кислоте — ARA), которое поставил сторонний производитель, токсина церулида. Она подчеркнула, что данный токсин может вызывать у младенцев тяжелые симптомы пищевого отравления: рвоту, диарею и боли в животе.