В Госдуме попросили проверить детскую смесь Picot на содержание церулида

РИА Новости: Буцкая попросила проверить смесь Picot на содержание церулида.

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая попросила Роспотребнадзор проверить детскую смесь Picot производства французской компании Lactalis на предмет содержания церулида и иных опасных веществ, соответствующее обращение в адрес главы ведомства Анны Поповой имеется в распоряжении РИА Новости.

Парламентарий отметила, что в СМИ и социальных сетях ранее появилась информация, что Lactalis в четверг начала добровольный отзыв шести партий Picot с рынков 18 стран. Согласно информационным сообщениям, причиной отзыва послужило обнаружение в сырье (арахидоновой кислоте — ARA), которое поставил сторонний производитель, токсина церулида. Она подчеркнула, что данный токсин может вызывать у младенцев тяжелые симптомы пищевого отравления: рвоту, диарею и боли в животе.

«Прошу Вас установить, поставлялась ли и поставляется ли в настоящее время детская смесь Picot производства компании Lactalis, а также иная продукция данного производителя на территорию Российской Федерации. В случае наличия поставок — проверить продукцию на предмет содержания церулида и иных опасных веществ», — говорится в документе.

Кроме того, Буцкая призвала Роспотребнадзор продолжить контроль за всей продукцией компании Nestle, представленной на российском рынке.

Ведомство 6 января сообщило о введении временного запрета на ввоз в Россию ряда детских сухих смесей Nestle из-за возможного наличия церулида.