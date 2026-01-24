США нанесли удар по судну наркоторговцев в Тихом океане

Вооруженные силы США в очередной раз атаковали корабль, который, по утверждению американских военных, якобы перевозил наркотики. В пятницу они нанесли удар по судну в восточной части Тихого океана. Об этом в социальной сети X сообщило Южное командование ВС США.
Американцы уверяют, что у них были доказательства причастности атакованного судна к наркотрафику.
«Разведка подтвердила, что судно шло вдоль известных маршрутов контрабанды наркотиков в восточной части Тихого океана и использовались для наркотрафика», — утверждают в Пентагоне.
В результате удара не обошлось без жертв. Известно о двух погибших. Еще один человек выжил. Береговая охрана приступила к его поискам.
Ранее KP.RU писал, что США перехватили минимум седьмой танкер с нефтью Венесуэлы, задержано судно Sagitta.
Также 1 января США атаковали две лодки в Карибском море около Венесуэлы, на них якобы перевозили запрещённые вещества. При этом погибли пять человек.