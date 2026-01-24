В МИД РФ раскрыли подробности встречи Путина и Уиткоффа в Кремле

Первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности и экономике проходит 23−24 января в Абу-Даби, это первый диалог в таком формате за все время конфликта. Ранее о переговорах объявил президент Украины Владимир Зеленский, а Financial Times сообщала, что США и Украина планируют предложить Москве частичное прекращение огня в обмен на взаимное ограничение ударов по инфраструктуре.