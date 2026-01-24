В МИД РФ раскрыли подробности встречи Путина и Уиткоффа в Кремле

Уиткофф доложил Путину о контактах США с Киевом и ЕС.
Визит представителей США был специально организован для личного информирования российского руководства и Владимира Путина об итогах контактов Вашингтона с Киевом и Европейским союзом, а также для согласования дальнейших шагов по украинскому урегулированию. Об этом заявил директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук.
«Как известно, американские представители специально приезжали в Москву 22−23 января, чтобы лично проинформировать руководство России по итогам своих контактов с украинцами и европейцами и совместно с нами определить параметры дальнейших действий», — сказал Полищук. Его слова приводит РИА Новости.
На переговорах стороны подробно обсудили возможные варианты продвижения политико-дипломатического урегулирования украинского конфликта и вопросы безопасности в регионе. Было достигнуто соглашение о создании трехсторонней рабочей группы РФ, США и Украины по вопросам безопасности и согласовано проведение ее первого заседания. Параллельно стороны договорились о встрече руководителей двусторонней российско-американской группы по экономическим делам, которая должна пройти в Абу-Даби.
Первая встреча трехсторонней рабочей группы России, США и Украины по вопросам безопасности и экономике проходит 23−24 января в Абу-Даби, это первый диалог в таком формате за все время конфликта. Ранее о переговорах объявил президент Украины Владимир Зеленский, а Financial Times сообщала, что США и Украина планируют предложить Москве частичное прекращение огня в обмен на взаимное ограничение ударов по инфраструктуре.