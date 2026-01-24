Ричмонд
В Хабаровске сошел с рельсов грузовой поезд, 14 вагонов опрокинулись

В Хабаровском крае сошли с рельсов 20 вагонов грузового поезда, из них 14 опрокинулись. В составе поезда находился 71 полувагон. Сведений о пострадавших не поступало. Об этом сообщает РЕН ТВ.

