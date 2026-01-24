МВД назвало регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП в 2025 году

При этом, согласно данным, меньше всего граждан погибло в ДТП в Москве, где значение показателя на 100 тысяч жителей составляет 2,2 погибших, что ниже общероссийского на 7,3 человека. Также в перечень регионов и городов, где зафиксировано меньше всего погибших, вошли Ненецкий автономный округ и Санкт-Петербург, где показатели составляют 2,3 и 2,6 человек также на 100 тысяч жителей.