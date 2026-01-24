В России увеличили штраф за перевозку детей без автокресла

Машаров отметил, что детей в возрасте от семи до 11 лет на заднем сиденье допускается перевозить как в автокресле, так и с использованием штатного ремня безопасности при росте выше 150 сантиметров и весе более 36 килограммов, однако на переднем сиденье удерживающее устройство остается обязательным. С 12 лет детское кресло не требуется, если ребенок достиг роста не менее 150 сантиметров и веса более 36 килограммов, в этом случае допускается использование обычного ремня безопасности, в том числе на переднем сиденье.