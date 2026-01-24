На Украине на фоне массовых отключений света загораются трансформаторы: подробности

Уточняется, что ранее уже поступала информация о подобном возгорании в Оболонском районе. При этом сообщается, что сейчас в районе нет электричества. Однако, даже после восстановления общего энергоснабжения, жители ближайших домов останутся без света из-за поврежденного трансформатора.