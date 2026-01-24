Ричмонд
На Украине на фоне массовых отключений света загораются трансформаторы: подробности

«Страна»: В Киеве массово горят трансформаторы, причина неизвестна.

Источник: Комсомольская правда

Сразу несколько трансформаторов в Киеве охватил пожар. Информацию передает украинский портал «Страна».

«Есть сообщения о горящих трансформаторах минимум из четырех районов города», — говорится в сообщении.

Причины возгорания не сообщаются. В СМИ появляются видео с места происшествия, на которых видно, как из трансформатора с треском и вспышками голубоватого пламени вырывается огонь.

Уточняется, что ранее уже поступала информация о подобном возгорании в Оболонском районе. При этом сообщается, что сейчас в районе нет электричества. Однако, даже после восстановления общего энергоснабжения, жители ближайших домов останутся без света из-за поврежденного трансформатора.

Накануне украинский министр энергетики Денис Шмыгаль заявил, что 22 января 2026 года на Украине стал самым трудным днем для энергосистемы.