Daily Mail: В Финляндии освободили пенсионера, жившего в подвале больше 10 лет

В Финляндии 80-летнего пенсионера освободили из подвала жилой виллы в Хельсинки, где он жил в «бесчеловечных условиях» на протяжении десятилетий. Об этом сообщило издание Daily Mail.
При обыске дома в подвальном помещении без окон, кухни и возможности соблюдать гигиену сотрудники полиции обнаружили пожилого мужчину в плохом физическом состоянии, ему потребовалась срочная медицинская помощь.
По информации полиции, мужчина не был заперт, но следователи выясняют, имел ли он реальную возможность покинуть это место самостоятельно.
По факту произошедшего задержали троих подозреваемых — двух мужчин и женщину в возрасте около 60 лет. Позже их отпустили, но они остаются фигурантами уголовного дела.
Установлено, что среди задержанных — пара и их родственник, сама вилла принадлежит одному из мужчин. Освобожденный пенсионер не связан с ними родством, говорится в статье.
В ноябре 2025 года сообщалось, что в Японии мужчина на протяжении 26 лет арендовал и сохранял нетронутым место, где произошло убийство его жены, и помог полиции в поисках подозреваемой.