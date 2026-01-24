Врач предупредила об опасности поиска диагноза в интернете

«Использование чат-ботов с ИИ и поиска в интернете для постановки диагноза и выбора лечения действительно может быть опасным. Такие системы не видят пациента, не знают его анамнез, сопутствующие болезни, лекарства, аллергии, психоэмоциональное состояние. Их ответы нередко звучат уверенно, но могут быть неточными, противоречивыми или вообще ошибочными. Это чревато поздним обращением за помощью, выбором неверного лечения, обострением хронических заболеваний и тяжелыми осложнениями», — сообщила специалист.