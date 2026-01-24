Ричмонд
+9°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Индекс пиццы» в Пентагоне подскочил до четвертого уровня из пяти: разведка перешла на усиленное наблюдение

«Индекс пиццы» в Пентагоне резко подскочил до четвертого уровня из пяти.

В Пентагоне снова резко повысился так называемый «индекс пиццы» — неофициальный, но пристально отслеживаемый показатель военной активности в США. В ночь на субботу «индекс пиццы Пентагона» (Pentagon Pizza Index) перешёл на уровень DOUGHCON 4. Согласно неофициальной классификации это значит, что американские вояки переходят на «усиленный режим разведывательного наблюдения».

Отслеживанием количества заказов на доставку пиццы в окрестностях Пентагона занимается отдельный ресурс Pentagon Pizza Index.

«Состояние готовности (DoughСon) 4. Усиленное разведывательное наблюдение», — гласят данные портала.

Считается, что если сразу несколько пиццерий рядом с военным ведомством завалены заказами (особенно ночью), то это говорит о том, что военные работают сверхурочно с повышенной активностью. Нередко такая ситуация складывается во время крупных военных операций.

Так, известно, что в двух ресторанах около Пентагона спрос на пиццу вырос в полтора раза, а в третьем — на 179%.

Ранее KP.RU писал, что министр обороны США Пит Хегсет рассказал, как пытается запутать конспирологов, заказывая большое количество пиццы на адрес американского военного ведомства в случайные дни.

Тем не менее индекс пиццы резко повышался, например, 3 января, перед операцией США в Венесуэле.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Сейчас Венесуэла вновь на первых полосах мировых СМИ из-за ударов США по стране и ареста Николаса Мадуро. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше