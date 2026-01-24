«Индекс пиццы» в Пентагоне подскочил до четвертого уровня из пяти: разведка перешла на усиленное наблюдение

В Пентагоне снова резко повысился так называемый «индекс пиццы» — неофициальный, но пристально отслеживаемый показатель военной активности в США. В ночь на субботу «индекс пиццы Пентагона» (Pentagon Pizza Index) перешёл на уровень DOUGHCON 4. Согласно неофициальной классификации это значит, что американские вояки переходят на «усиленный режим разведывательного наблюдения».
Отслеживанием количества заказов на доставку пиццы в окрестностях Пентагона занимается отдельный ресурс Pentagon Pizza Index.
«Состояние готовности (DoughСon) 4. Усиленное разведывательное наблюдение», — гласят данные портала.
Считается, что если сразу несколько пиццерий рядом с военным ведомством завалены заказами (особенно ночью), то это говорит о том, что военные работают сверхурочно с повышенной активностью. Нередко такая ситуация складывается во время крупных военных операций.
Так, известно, что в двух ресторанах около Пентагона спрос на пиццу вырос в полтора раза, а в третьем — на 179%.
Ранее KP.RU писал, что министр обороны США Пит Хегсет рассказал, как пытается запутать конспирологов, заказывая большое количество пиццы на адрес американского военного ведомства в случайные дни.
Тем не менее индекс пиццы резко повышался, например, 3 января, перед операцией США в Венесуэле.