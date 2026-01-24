Ричмонд
Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП в 2025 году

Согласно статистике МВД России за 2025 год, наиболее высокий уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий среди регионов страны зафиксирован в Туве, Республике Алтай и Орловской области.

Общее число погибших в ДТП по всей России составило более 13,9 тысячи человек, что соответствует показателю 9,5 смертей на 100 тысяч населения, сообщает РИА Новости.

В Туве этот показатель достиг 32,7 человека на 100 тысяч жителей, что в 3,3 раза превышает общероссийский уровень. В Республике Алтай, Орловской области и Еврейской автономной области значения также остаются высокими — 22, 20,1 и 20,07 погибших на 100 тысяч населения соответственно.

Наименьшие показатели смертности зарегистрированы в Москве — 2,2 человека на 100 тысяч жителей, что на 7,3 ниже среднего по стране. Также в число самых безопасных регионов вошли Ненецкий автономный округ (2,3) и Санкт-Петербург (2,6).

Ранее сообщалось, что в РФ может быть ужесточено наказание за второе гражданство.

