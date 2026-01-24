Названы регионы с самым высоким уровнем смертности в ДТП в 2025 году

Согласно статистике МВД России за 2025 год, наиболее высокий уровень смертности в результате дорожно-транспортных происшествий среди регионов страны зафиксирован в Туве, Республике Алтай и Орловской области. Общее число погибших в ДТП по всей России составило более 13,9 тысячи человек, что соответствует показателю 9,5 смертей на 100 тысяч населения, сообщает РИА Новости.