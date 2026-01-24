Ричмонд
В Госдуме рассказали, как увеличить размер маткапитала в 2026 году

РИА Новости: семьи начнут получать проиндексированный маткапитал с 1 февраля.

Источник: © РИА Новости

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Семьи, которые обратятся за маткапиталом после 1 февраля, получат проиндексированную сумму, рассказал РИА Новости депутат Госдумы Александр Якубовский.

Это касается и тех, у кого ребенок родился до этой даты.

«Размер материнского капитала определяется не датой рождения ребенка, а датой обращения семьи за сертификатом. Такой порядок прямо вытекает из положений Федерального закона № 256-ФЗ “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей”, — сказал Якубовский.

Он пояснил, что индексация выплаты проводится ежегодно с 1 февраля по решению правительства.

«Поэтому если семья обращается за сертификатом уже после этой даты, применяется проиндексированный размер выплаты, даже если ребенок родился ранее», — добавил собеседник агентства.

Парламентарий уточнил, что механизм закреплен на уровне закона и изначально нацелен на учет актуальных социально-экономических условий.

«В результате для всех семей действуют единые и понятные правила получения господдержки, без привязки к конкретным дням рождения ребенка. Такой подход обеспечивает равенство получателей и позволяет семье получить поддержку в наиболее актуальном для нее размере», — заключил он.

Ранее в пресс-службе Минтруда сообщили, что размер маткапитала на первого ребенка с 1 февраля достигнет почти 729 тысяч рублей, на второго ребенка в случае, если семья не забирала материнский капитал на первого, он составит 963 тысячи рублей.