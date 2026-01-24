Ричмонд
Сноубордист-олимпиец стал одним из самых разыскиваемых преступников: агенты ФБР схватили его после долгой охоты

NBC: по подозрению в организации крупного картеля арестован Райан Уэддинг.

Источник: Комсомольская правда

Райан Уэддинг, бывший сноубордист-олимпиец и один из самых разыскиваемых преступников ФБР, задержан американскими спецслужбами. Как сообщает NBC, его обвиняют в организации крупного транснационального наркокартеля.

По версии следствия, Уэддинг участвовал в наркоторговле, покушениях на убийство и устранении федерального свидетеля, за голову которого назначил вознаграждение.

Уточняется, что банда Уэддинга могла заниматься контрабандой кокаина из Колумбии в Северную Америку и была замешана в серии убийств по заказу.

По словам генпрокурора США Пэм Бонди, Уэддинг стоял во главе «одной из самых активных и жестоких наркогруппировок». Она сравнила его с организациями Пабло Эскобара и Хоакина Гусмана.

Накануне стало известно, что актера фильма «Апокалипсис» Руди Янгблад арестовали за хранение наркотиков.

