Сноубордист-олимпиец стал одним из самых разыскиваемых преступников: агенты ФБР схватили его после долгой охоты

Райан Уэддинг, бывший сноубордист-олимпиец и один из самых разыскиваемых преступников ФБР, задержан американскими спецслужбами. Как сообщает NBC, его обвиняют в организации крупного транснационального наркокартеля.
По версии следствия, Уэддинг участвовал в наркоторговле, покушениях на убийство и устранении федерального свидетеля, за голову которого назначил вознаграждение.
Уточняется, что банда Уэддинга могла заниматься контрабандой кокаина из Колумбии в Северную Америку и была замешана в серии убийств по заказу.
По словам генпрокурора США Пэм Бонди, Уэддинг стоял во главе «одной из самых активных и жестоких наркогруппировок». Она сравнила его с организациями Пабло Эскобара и Хоакина Гусмана.
