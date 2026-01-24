Стало известно, кто сделал предложение руки и сердца Решетовой

Женихом модели Анастасии Решетовой стал сын миллиардера Александра Абрамова Егор. Об этом в пятницу, 23 января, сообщил Telegram-канал «Светские крошки LIVE».
— С лета прошлого года Решетову часто видели в компании молодого человека по фамилии Абрамов. Пташки рассказали, что, возможно, он и сделал ей предложение. Егор — парень завидный. Он сын и наследник Александра Абрамова, — сказано в публикации.
Отмечается, что модель с этим молодым человеком отдыхали прошлым летом с компанией друзей в Сардинии.
22 января Анастасия Решетова сообщила, что выходит замуж. Пост, в котором она поделилась этой новостью с поклонниками, появился в ее соцсетях. В комментариях к публикации она подтвердила, что ответила на предложение согласием. Однако, кто является ее избранником, модель не рассказала.
У Решетовой есть общий с рэпером Тимати сын — Ратмир. По словам модели, несмотря на расставание, они продолжают общаться и вместе участвуют в воспитании ребенка. Иногда, добавила Решетова, между ней и отцом мальчика возникают споры по вопросам воспитания, но они стараются сохранять мирные отношения ради сына. Бывшие возлюбленные даже проводят совместные отпуска, чтобы Ратмир чувствовал заботу обоих родителей.