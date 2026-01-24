Ночью 24 января в Подмосковье температура упадёт до −26 градусов

Ночь на 24 января в Московской области может стать одной из самых морозных в текущем зимнем сезоне. В отдельных районах столбики термометров могут опуститься до отметок в −26 градусов и ниже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Гидрометцентре.