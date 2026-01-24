Ричмонд
Ночью 24 января в Подмосковье температура упадёт до −26 градусов

Ночь на 24 января в Московской области может стать одной из самых морозных в текущем зимнем сезоне. В отдельных районах столбики термометров могут опуститься до отметок в −26 градусов и ниже. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на источник в Гидрометцентре.

Источник: Life.ru

В Зарайске зафиксировано −26,4 градуса, а на метеостанции в Серебряных Прудах температура составила ровно −26 градусов.

Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 27 января в Москве снегопады принесут до половины месячной нормы осадков. Синоптик предупредил, что сугробы могут увеличиться минимум на 10 сантиметров. На опорной метеостанции ВДНХ высота сугробов сейчас составляет 32 сантиметра.

