Ночью 24 января в Подмосковье температура упадёт до −26 градусов

В Зарайске зафиксировано −26,4 градуса, а на метеостанции в Серебряных Прудах температура составила ровно −26 градусов.
Ранее специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец заявил, что 27 января в Москве снегопады принесут до половины месячной нормы осадков. Синоптик предупредил, что сугробы могут увеличиться минимум на 10 сантиметров. На опорной метеостанции ВДНХ высота сугробов сейчас составляет 32 сантиметра.
Больше новостей о жизни столицы, событиях и людях — читайте в разделе «Москва» на Life.ru.