Госдума: с 1 февраля можно получить повышенный маткапитал

Важна дата подачи заявления, а не дата рождения ребенка.
Семьи, которые подадут заявление на получение сертификата на материнский капитал после 1 февраля 2026 года, смогут рассчитывать на уже проиндексированную сумму вне зависимости от даты рождения ребенка. Об этом сообщил депутат Госдумы Александр Якубовский.
«Размер материнского капитала определяется не датой рождения ребенка, а датой обращения семьи за сертификатом. Такой порядок прямо вытекает из положений Федерального закона № 256-ФЗ “О дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей”. Индексация материнского капитала проводится ежегодно с 1 февраля в соответствии с решениями правительства Российской Федерации», — сказал Якубовский. Его слова приводит РИА Новости.
Механизм закреплен в законе и изначально задуман для того, чтобы размер поддержки соответствовал текущим экономическим условиям. Он напомнил, что индексация материнского капитала ежегодно учитывает инфляцию и иные социально-экономические показатели, на основе которых правительство корректирует размеры выплат. За счет этого семьи, которые по тем или иным причинам не обратились за сертификатом сразу после рождения ребенка, не теряют в сумме господдержки.
Якубовский отметил, что действующая модель исключает ситуацию, когда родители, чьи дети родились в разные дни, но в один и тот же период, получают существенно различающиеся суммы только из-за технических нюансов оформления документов. По его словам, установленный законом порядок «привязан» к дате обращения и тем самым «сглаживает» возможные перекосы при индексации. «В результате для всех семей действуют единые и понятные правила получения господдержки, без привязки к конкретным дням рождения ребенка. Такой подход обеспечивает равенство получателей и позволяет семье получить поддержку в наиболее актуальном для нее размере», — резюмировал депутат.
Ранее о таком порядке начисления маткапитала сообщала заведующая лабораторией РАНХиГС Алла Макаренцева, подчеркивая, что это приравнивает в правах всех получателей. Программа материнского капитала действует в России с 2007 года, с 2020-го она распространяется и на первенцев: в 2025 году семья за первого ребенка получала 690 тысяч рублей, а с 1 февраля 2026 года сумма будет проиндексирована примерно до 729 тысяч рублей.