Госдума: с 1 февраля можно получить повышенный маткапитал

Якубовский отметил, что действующая модель исключает ситуацию, когда родители, чьи дети родились в разные дни, но в один и тот же период, получают существенно различающиеся суммы только из-за технических нюансов оформления документов. По его словам, установленный законом порядок «привязан» к дате обращения и тем самым «сглаживает» возможные перекосы при индексации. «В результате для всех семей действуют единые и понятные правила получения господдержки, без привязки к конкретным дням рождения ребенка. Такой подход обеспечивает равенство получателей и позволяет семье получить поддержку в наиболее актуальном для нее размере», — резюмировал депутат.