Адвокат объяснила, как вернуть деньги за плохую уборку снега

МОСКВА, 24 янв — РИА Новости. Если очистка снега на придомовой территории ведется некачественно, жильцы вправе требовать от управляющей компании перерасчета платы за содержание общего имущества, рассказала агентству «Прайм» адвокат МКА «Советник-Центр» Анастасия Яковлева.
По ее словам, следить за этим обязана именно УК, а жильцы вправе требовать перерасчет, если снег никто не чистит либо чистят плохо. Для этого следует составить письменное обращение с фото- и видео фиксацией, а также акты осмотра, подписанные жильцами.
Затем с участием представителя УК составляется акт о предоставлении услуг ненадлежащего качества. Лучше, если при этом присутствуют представители Госжилнадзора или домового совета. На основании акта в УК подается заявление о перерасчете. В случае отказа следует обращаться в Госжилинспекцию или в суд, советует Яковлева.