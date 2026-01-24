Адвокат объяснила, как вернуть деньги за плохую уборку снега

Затем с участием представителя УК составляется акт о предоставлении услуг ненадлежащего качества. Лучше, если при этом присутствуют представители Госжилнадзора или домового совета. На основании акта в УК подается заявление о перерасчете. В случае отказа следует обращаться в Госжилинспекцию или в суд, советует Яковлева.