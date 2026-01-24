Ричмонд
В Челябинске снова отменили уроки из-за морозов

В школах Челябинска опять отменили уроки из-за сильных морозов. В субботу, 24 января, дома останутся учащиеся с 1-го по 11-й класс обеих смен. Об этом сообщили в единой дежурно-диспетчерской службе города.

Источник: Pchela.News

— Комитетом по делам образования отменяются занятия в школах Челябинска с 1-го по 11-й классы первой и второй смен, — говорится в сообщении ЕДДС.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», сейчас в Челябинске −29℃. Днём в городе ожидается −21…-23℃