Дорожники из Приморья отправились на помощь заваленной снегом Камчатке

С декабря на Камчатку обрушилась серия снегопадов, нарушивших транспортное сообщение и создавших угрозу для систем жизнеобеспечения. Только за декабрь там выпало более трех месячных норм осадков. А за два дня — 13 и 15 января — снова выпала месячная норма снега.