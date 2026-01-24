Дорожники из Приморья отправились на помощь заваленной снегом Камчатке

Автодорожное предприятие «Примавтодор» направило в Петропавловск-Камчатский свою спецтехнику и опытных специалистов по просьбе городских властей. Подробнее — в материале «Комсомольской правды» — Дальний Восток".
С декабря на Камчатку обрушилась серия снегопадов, нарушивших транспортное сообщение и создавших угрозу для систем жизнеобеспечения. Только за декабрь там выпало более трех месячных норм осадков. А за два дня — 13 и 15 января — снова выпала месячная норма снега.
Теперь к расчистке улиц и дорог краевой столицы Камчатки подключились приморские дорожники. Возглавляет звено главный механик предприятия Мстислав Кихтев. Такое межрегиональное взаимодействие должно помочь быстрее справиться со стихией и вернуть городу привычный ритм жизни.