Зимний уход без ошибок: Семь привычек, от которых стоит отказаться, чтобы спасти кожу

Зимой кожа особенно уязвима: мороз, ветер и сухой воздух в отапливаемых помещениях создают для неё экстремальные условия. В этот период мы неосознанно совершаем ошибки в уходе, которые только усугубляют ситуацию, а именно: провоцируют сухость, раздражение и шелушение.
Екатерина Каминская.
Врач-дерматолог, косметолог, ботулинотерапевт, лазеротерапевт центра инновационной медицины Damas MedicalCenter.
Одной из самых вредных зимних привычек эксперт назвала использование горячей воды. Длительный горячий душ и умывание при высокой температуре разрушают липидный барьер, отвечающий за удержание влаги и защиту от внешних факторов. В результате кожа быстро теряет комфорт, становится более чувствительной, а на её поверхности могут появляться микротрещины, усиливающие шелушение.
Ещё одной распространённой ошибкой остаётся отказ от нанесения крема перед выходом на улицу. Как пояснила специалист, страх перед тем, что средство может навредить на морозе, не подтверждается научно. Напротив, незащищённая кожа острее реагирует на холод: происходит спазм капилляров и ускоренная потеря влаги.
Кроме того, коже могут навредить и чрезмерно агрессивные уходовые средства: гели для умывания с повышенным содержанием сульфатов (SLS, SLES), щелочное мыло и спиртосодержащие тоники действуют особенно жёстко. Они чрезмерно обезжиривают кожу, нарушая гидролипидный слой. Даже при жирном типе это может привести к обезвоживанию и компенсаторному усилению выработки себума, что отражается на внешнем виде и состоянии пор.
Отдельное внимание Каминская уделила чрезмерной активности в уходе. Зимой естественные процессы обновления замедляются, и кожа хуже восстанавливается после повреждений. Частое применение кислот, ретинола, ретиноидов и жёстких скрабов в этот период может привести к раздражению, стойким покраснениям и ослаблению защитных функций.
«Влажность воздуха в отапливаемых помещениях зимой часто падает ниже 30%, при комфортных 40−60%. Такой сухой воздух действует как губка, вытягивая молекулы воды из верхних слоев кожи. В этих условиях даже самый дорогой уходовый крем будет работать лишь на половину своей эффективности», — подчеркнула собеседница Life.ru.
Одним из главных пунктов является дефицит жидкости в организме. Холод притупляет жажду, однако потребность организма в жидкости не уменьшается. При её дефиците кожа теряет упругость, приобретает тусклый оттенок, а мелкие морщины становятся более заметными.
Наиболее уязвимыми зонами в зимний период врач назвала губы и руки. Кожа губ лишена сальных желёз, а на тыльной стороне кистей их количество минимально. Это делает эти участки особенно чувствительными к ветру и морозу, что нередко приводит к обветриванию, трещинам и воспалениям.
