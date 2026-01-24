Пентагон оценил угрозу России для НАТО: что указано в оборонной стратегии

В оборонной стратегии США на 2026 год оценили угрозу для НАТО, якобы исходящую от РФ. Как следует из документа, составленного Пентагоном, Москва останется «постоянной, но управляемой угрозой» для восточных членов альянса.
Как ранее писал сайт KP.RU, глава МИД РФ Сергей Лавров заметил особенность в новой стратегии нацбезопасности США. По его словам, новая стратегия национальной безопасности Соединенных Штатов впервые подвергла сомнению саму идею расширения НАТО.
В частности, в документе отсутствуют открытые призывы к системному сдерживанию России. Лавров отметил, что Вашингтон если и не зафиксировал обязательство не расширять Североатлантический альянс, то, по крайней мере, публично поставил под вопрос его извечную экспансионистскую траекторию. Такой подход, подчеркнул министр, наблюдается впервые.