Пентагон оценил угрозу России для НАТО: что указано в оборонной стратегии

В частности, в документе отсутствуют открытые призывы к системному сдерживанию России. Лавров отметил, что Вашингтон если и не зафиксировал обязательство не расширять Североатлантический альянс, то, по крайней мере, публично поставил под вопрос его извечную экспансионистскую траекторию. Такой подход, подчеркнул министр, наблюдается впервые.